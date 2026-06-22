На Львівщині командир нарахував 80 мільйонів "бойових виплат" військовим, які у боях не були

Фото: Національна поліція

На Львівщині командира викрили на фінансовій схемі. Як виявилось, він має відношення до понад 79 мільйонів гривень збитків на безпідставних "бойових" виплатах

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Колишній начальник однієї з військових частин підписував накази про нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям, які насправді не були в боях та не мали законних підстав для таких виплат. 55-річний військовий реалізовував схему з березня 2023 року по квітень 2024 року.

"На підставі зібраних доказів колишньому командиру військової частини повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.