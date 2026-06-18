На Львовщине мужчина повесил соседскую собаку в лесу

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области мужчине грозит заключение. Оказалось, что он жестоко убил животное его соседа

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

44-летняя жительница одного из поселков Шептицкого района сообщила правоохранителям, что в лесном массиве вблизи населенного пункта обнаружено тело повешенной за веревку на дереве собаки.

Полиция выяснила, что сосед владелицы собаки повесил животное на дереве. 54-летний мужчина обмотал шею собаки веревкой, от чего животное умерло. Теперь мужчине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Напомним, в Киеве полицейские обнаружили мужчину, который убил собаку - он выбросил животное с шестого этажа дома.