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18 июня 2026, 21:45

На Львовщине мужчина повесил соседскую собаку в лесу

18 июня 2026, 21:45
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовской области мужчине грозит заключение. Оказалось, что он жестоко убил животное его соседа

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

44-летняя жительница одного из поселков Шептицкого района сообщила правоохранителям, что в лесном массиве вблизи населенного пункта обнаружено тело повешенной за веревку на дереве собаки.

Полиция выяснила, что сосед владелицы собаки повесил животное на дереве. 54-летний мужчина обмотал шею собаки веревкой, от чего животное умерло. Теперь мужчине грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Напомним, в Киеве полицейские обнаружили мужчину, который убил собаку - он выбросил животное с шестого этажа дома.

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