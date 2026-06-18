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18 червня 2026, 21:45

На Львівщині чоловік повісив сусідського собаку у лісі

18 червня 2026, 21:45
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Фото: Національна поліція
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У Львівській області чоловіку загрожує ув'язнення. Виявилось, що він жорстоко вбив тварину його сусіда

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

44-річна жителька одного з селищ Шептицького району повідомила правоохоронцям, що в лісовому масиві поблизу населеного пункту виявлено тіло повішеного за мотузку на дереві собаки.

Поліція з'ясувала, що сусід власниці собаки повісив тварину на дереві. 54-річний чоловік обматав шию собаки мотузкою, від чого тварина померла. Тепер чоловіку загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, у Києві поліцейські знайшли чоловіка, який вбив собаку – він викинув тварину з шостого поверху будинку.

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