В Киеве нашли мужчину, убившего собаку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.



Как выяснили правоохранители, мужчина был в пьяном виде. Он выбросил собаку породы Бишон с шестого этажа жилого дома. Животное погибло от травм.



Теперь он получил подозрение. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 9 июня очевидцы сообщили правоохранителям о падении собаки с шестого этажа многоэтажки. Это произошло на улице Чернобыльской.