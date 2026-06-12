В Киеве из-за ДТП на Харьковском шоссе затруднено движение транспорта

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве на Харьковском шоссе 12 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение транспорта затруднено в обоих направлениях

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Участников дорожного движения призвали учитывать текущую ситуацию на дороге при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Информация о причинах аварии и возможных пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что в центре Киева в Печерском районе водитель в состоянии сильного опьянения пытался уйти от ответственности, но врезался в ограждение .