В Киеве из-за ДТП на Харьковском шоссе затруднено движение транспорта
В Киеве на Харьковском шоссе 12 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение транспорта затруднено в обоих направлениях
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
Участников дорожного движения призвали учитывать текущую ситуацию на дороге при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.
Информация о причинах аварии и возможных пострадавших пока не сообщается.
Напомним, что в центре Киева в Печерском районе водитель в состоянии сильного опьянения пытался уйти от ответственности, но врезался в ограждение .
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