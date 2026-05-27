12:23  27 мая
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
10:29  27 мая
Россияне ударили по Ровенщине: повреждено предприятие
09:08  27 мая
На Черниговщине "Шахед" взорвался в нескольких метрах от тракториста: видео момента
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 12:03

В Киеве двое мужчин жестоко избили прохожего на Печерске: он в тяжелом состоянии

27 мая 2026, 12:03
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Следователи объявили о подозрении двум мужчинам за жестокое избиение прохожего в Печерском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 23:00 в полицию обратился очевидец, который на одной из улиц района заметил на тротуаре мужчину без сознания. На место прибыли патрульные, следователи и бригада "скорой". Пострадавшего, которым оказался 26-летний киевлянин, госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибами головы.

Правоохранители выяснили, что между потерпевшим и двумя прохожими возник словесный конфликт, переросший в драку. После избиения злоумышленники скрылись.

Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа установили личности нападавших и разыскали их. Фигурантами оказались местные жители в возрасте 24 и 28 лет, один из которых уже был судим за имущественное преступление.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепровском районе Киева ночью мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки. Нарушителя задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев полиция задержание происшествия Избиение травма
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Смертельное ДТП в Прикарпатье: пьяный водитель влетел в бетонную опору - в авто был ребенок
27 мая 2026, 14:15
Цабаль больше не депутат: Рада прекратила полномочия нардепа от "Голоса"
27 мая 2026, 13:44
Одесский район под ударом БпЛА: есть пострадавшие, повреждены дома и "Новая почта"
27 мая 2026, 13:30
В Хмельницкой области местный житель корректировал удары россиян по аэродрому
27 мая 2026, 13:00
"Орешник" как психологическое оружие: эксперты назвали цель ударов по Украине
27 мая 2026, 12:44
Старобельск как повод: Россия переходит к новому этапу террора
27 мая 2026, 12:34
Тарифы Укрэнерго планируют повысить: что изменится
27 мая 2026, 12:30
В Борисполе пассажирский автобус попал в ДТП: предварительно есть погибшие
27 мая 2026, 12:23
Луцке прошло Шествие безбарьерности: город проверяли на доступность
27 мая 2026, 11:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »