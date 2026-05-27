Следователи объявили о подозрении двум мужчинам за жестокое избиение прохожего в Печерском районе столицы

Около 23:00 в полицию обратился очевидец, который на одной из улиц района заметил на тротуаре мужчину без сознания. На место прибыли патрульные, следователи и бригада "скорой". Пострадавшего, которым оказался 26-летний киевлянин, госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибами головы.

Правоохранители выяснили, что между потерпевшим и двумя прохожими возник словесный конфликт, переросший в драку. После избиения злоумышленники скрылись.

Оперативники с помощью аналитиков криминального анализа установили личности нападавших и разыскали их. Фигурантами оказались местные жители в возрасте 24 и 28 лет, один из которых уже был судим за имущественное преступление.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

