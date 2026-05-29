29 травня 2026, 10:49

На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео

На Львівщині правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя жорстоко побив свого знайомого бейсбольною битою та знімав свої дії на мобільний телефон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 28 травня .

У мережі було опубліковано відео, на якому невідомий чоловік завдає потерпілому численних ударів, зокрема по голові, спричинивши важкі травми.

Під час перевірки встановлено, що подія сталася у місті Рудки Самбірського району. Учасниками конфлікту виявилися 32-річний місцевий мешканець та 62-річний потерпілий, житель одного з сіл району.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілого госпіталізовано, він перебуває під наглядом лікарів.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого на Печерську. Потерпілого, яким виявився 26-річний киянин, госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі діагностували у нього важку черепно-мозкову травму з переломами кісток черепа та забоями голови.

поліція Побиття Львівська область потерпілі чоловік
