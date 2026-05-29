На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео

Фото: Національна поліція

На Львівщині правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя жорстоко побив свого знайомого бейсбольною битою та знімав свої дії на мобільний телефон

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що інцидент стався 28 травня .

У мережі було опубліковано відео, на якому невідомий чоловік завдає потерпілому численних ударів, зокрема по голові, спричинивши важкі травми.

Під час перевірки встановлено, що подія сталася у місті Рудки Самбірського району. Учасниками конфлікту виявилися 32-річний місцевий мешканець та 62-річний потерпілий, житель одного з сіл району.

Правоохоронці затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілого госпіталізовано, він перебуває під наглядом лікарів.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

