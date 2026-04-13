ДТП произошло 11 апреля около полуночи на трассе "Борисполь - Запорожье" недалеко от Золотоноши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двигаясь по трассе, 26-летний водитель Tesla сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Водителя авто доставили в больницу, а его 26-летняя пассажирка после осмотра медиками отказалась от госпитализации.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

