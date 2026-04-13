В Днепропетровской области микроавтобус ТЦК протаранил забор и заехал во двор

Фото: Telegram/Dnipro Operative

На Пасху 13 апреля около 12:30 в поселке Широкое Криворожского района экипаж местных ТЦК в состоянии алкогольного опьянения совершил аварию

Об этом сообщает "Відомо со ссылкой на телеграмм-канал "Днепр Оперативный. Война", передает RegioNews.

Отмечается, что транспортное средство протаранило забор частного домовладения и въехало во двор.

После столкновения водитель якобы покинул место ДТП. В то же время, на переднем пассажирском сидении остался другой мужчина, который, по словам очевидцев, находился в состоянии опьянения.

Известно, что в результате инцидента поврежден забор дома, где проживает семья военнослужащего Вооруженных сил.

Пока официальных комментариев от Днепропетровского областного ТЦК о происшествии не поступало.

Напомним, подобный инцидент произошел на Волыни. В Ковеле нетрезвые военнослужащие Территориального центра комплектования и социальной поддержки врезались в забор. Местные жители, ставшие очевидцами аварии, не дали работникам ТЦК скрыться с места ДТП.