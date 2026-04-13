Потрійна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти

Аварія сталась 11 квітня, близько 12:25, на автодорозі «Львів-Самбір» у селі Оброшине Львівського району. Серед постраждалих є неповнолітні

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Попередньо, 29-річний водій автомобіля Skoda Fabia зіткнувся з автомобілем Kia Venga, за кермом якого був 64-річний чоловік. Від удару Kia Venga за інерцією виїхав на смугу зустрічного, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Lanos, за кермом якого була 35-річна жінка.

Внаслідок ДТП постраждали водійка ЗАЗ Lanos, а також п’ятеро пасажирів цього легковика. Зокрема, це три 14-річні дівчинки та хлопці віком 9 і 14 років.

"За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся. Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.