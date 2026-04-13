13 квітня 2026, 13:35

Потрійна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти

Фото: Національна поліція
Аварія сталась 11 квітня, близько 12:25, на автодорозі «Львів-Самбір» у селі Оброшине Львівського району. Серед постраждалих є неповнолітні

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 29-річний водій автомобіля Skoda Fabia зіткнувся з автомобілем Kia Venga, за кермом якого був 64-річний чоловік. Від удару Kia Venga за інерцією виїхав на смугу зустрічного, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ Lanos, за кермом якого була 35-річна жінка.

Внаслідок ДТП постраждали водійка ЗАЗ Lanos, а також п’ятеро пасажирів цього легковика. Зокрема, це три 14-річні дівчинки та хлопці віком 9 і 14 років.

"За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся. Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Сам водій не постраждав.

На Дніпропетровщині мікроавтобус ТЦК протаранив паркан і заїхав у двір
13 квітня 2026, 09:46
Смертельна ДТП на Черкащині: чоловік загинув під колесами Tesla, водій у лікарні
13 квітня 2026, 09:08
В Одесі вантажівка збила жінку насмерть
12 квітня 2026, 16:15
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Політтехнолог Петров знову отримав бронювання і фігурує в новій справі
13 квітня 2026, 14:47
У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13 квітня 2026, 14:25
Стаж до 2004 року: як оцифрувати трудову книжку (покрокова інструкція)
13 квітня 2026, 14:05
Таємні операції ГУР: Україна під час війни запускала ракетоносії в космос
13 квітня 2026, 13:57
У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло жінки
13 квітня 2026, 13:43
МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
13 квітня 2026, 13:12
Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13 квітня 2026, 13:00
"Комфорт за гроші": СІЗО України заробили 52 млн грн
13 квітня 2026, 12:39
На Сумщині вибухотехніки розмінували бойову частину російського безпілотника
13 квітня 2026, 12:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
