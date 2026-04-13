На Львовщине семья отравилась угарным газом, среди пострадавших – ребенок

В Дрогобычском районе три человека отравились угарным газом, среди пострадавших – ребенок

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, около 12:45 в селе Лишня.

Пострадали три человека – 13-летний мальчик и его родители. Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для установления причин инцидента специалисты АО "Львовгаз" прекратили подачу газа в жилой дом.

Напомним, в Николаевской области из-за халатности отца погиб трехлетний мальчик. По предварительным выводам экспертов, ребенок отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.