07 апреля 2026, 16:50

В Николаеве ребенок попросил забрать его от мамы и отчима, который его бьет

В Николаеве к службе по делам детей администрации Центрального района обратился мальчик, который просил забрать его из семьи из-за жестокого обращения отчима

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По словам ребенка, мужчина бьет его, закрывает в подвале на несколько часов без света, дважды ударил мячом в лицо, забрал все игрушки и запрещает общаться со сверстниками.

Поэтому мальчик убежал из дома в грязной старой одежде к своим дедушкам и бабушке и не желает возвращаться к матери и отчиму, прося защиты.

Вопрос рассмотрела комиссия, которая пришла к выводу, что пребывание ребенка в семье опасно. Было рекомендовано подготовить проект решения исполкома о его немедленном изъятии. Временно мальчик будет жить у бабушки и дедушки.

Напомним, в Ровно 16-летняя девушка рассказала в школе о систематическом избиении и унижении дома. По словам школьницы, ее бьют за обыденные проступки: за то, что отвлеклась, моя посуду, за выпитую сладкую воду или больший кусок шоколадки.

