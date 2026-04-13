На Львівщині сім'я отруїлася чадним газом, серед постраждалих – дитина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.

Інцидент трапився у неділю, 12 квітня, близько 12:45 у селі Лішня.

Постраждали троє осіб – 13-річний хлопчик та його батьки. Усіх потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Дрогобицької міської лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Для встановлення причин інциденту фахівці АТ "Львівгаз" припинили подачу газу до житлового будинку.

