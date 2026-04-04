Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отец оставил трехлетнего сына без присмотра в доме, а сам во дворе употреблял алкоголь. О смерти ребенка медикам сообщили дедушка с бабушкой.

В комнате, где нашли тело мальчика, была обгоревшая стена и истлевший матрас. По предварительным выводам экспертов, ребенок отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Экспертиза показала, что 33-летний отец находился в состоянии сильного опьянения – в крови обнаружили 2,15 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. Ему объявили подозрение по двум статьям: злостное неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности, повлекшее смерть (ст. 166 и ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Суд заключил мужчину под стражу без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

