04 апреля 2026, 12:24

На Николаевщине из-за халатности отца погиб трехлетний мальчик

Фото: полиция
Трагедия произошла вечером 1 апреля в поселке Мигиевской громады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отец оставил трехлетнего сына без присмотра в доме, а сам во дворе употреблял алкоголь. О смерти ребенка медикам сообщили дедушка с бабушкой.

В комнате, где нашли тело мальчика, была обгоревшая стена и истлевший матрас. По предварительным выводам экспертов, ребенок отравился угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Экспертиза показала, что 33-летний отец находился в состоянии сильного опьянения – в крови обнаружили 2,15 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. Ему объявили подозрение по двум статьям: злостное неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности, повлекшее смерть (ст. 166 и ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Суд заключил мужчину под стражу без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области будут судить женщину за гибель троих детей. Она оставила им самих на весь день, а когда вернулась – обнаружила мертвыми.

