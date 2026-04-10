Суд приговорил жителя Винницкого района за систематическое сексуальное насилие над ребенком. Мужчина проведет за решеткой остаток жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Родители злоумышленника предоставили временное пристанище мужчине с двумя детьми, которые не имели собственного дома. Время от времени отец уезжал на заработки в другой город, а детей оставлял на хозяевах.

В это время обвиняемый по ночам показывал 9-летнему мальчику порновидео и насиловал его. Издевательства продолжались с сентября 2024 по май 2025 года.

Напуганный и травмированный ребенок находился под полным контролем обидчика. Рассказать отцу мальчик решился лишь спустя 4 месяца после последнего эпизода насилия.

Злоумышленника задержали сразу после заявления. В суде он не признал вины и не раскаялся. Прокуроры доказали вину мужчины – его приговорили к пожизненному сроку.

Кроме того, данные об осужденном внесут в Единый реестр педофилов. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Мальчик продолжает получать медицинскую и психологическую помощь. Другой ребенок не пострадал.

