На Львовщине будут судить мужчину за покушение на убийство военного

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Стрыйского района, обвиняемого в покушении на умышленное убийство

Об этом сообщила полиция области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 28 декабря 2025 года около 23:40 в городе Жидачев.

Во время конфликта злоумышленник настиг потерпевшего и несколько раз ударил его обухом по голове.

В результате нападения 52-летний мужчина, военнослужащий Вооруженных Сил, получил тяжелые телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы костей черепа.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

