09 апреля 2026, 11:27

На Львовщине будут судить мужчину за покушение на убийство военного

Фото: Национальная полиция
Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Стрыйского района, обвиняемого в покушении на умышленное убийство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 28 декабря 2025 года около 23:40 в городе Жидачев.

Во время конфликта злоумышленник настиг потерпевшего и несколько раз ударил его обухом по голове.

В результате нападения 52-летний мужчина, военнослужащий Вооруженных Сил, получил тяжелые телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы костей черепа.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, на Закарпатье избили ветерана войны, и сейчас правоохранительные органы активно занимаются поиском лиц, причастных к этому нападению. По предварительной информации, событие произошло 1 апреля около 16:00 возле спорткомплекса в Тячеве.

суд полиция нападение Львовская область военный травмы покушение на убийство
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
