Смертельное ДТП в Ровно: погиб 20-летний пешеход
В Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 20-летний пешеход
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что происшествие произошло 24 мая около 23:50 на улице Соборной в центре города.
По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Audi, 29-летний житель села Дядьковичи, совершил наезд на новолуния, переходившего дорогу на запрещенный сигнал светофора.
От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают.
По данным полиции, водитель легковушки был трезв.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
