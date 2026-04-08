08 апреля 2026, 18:12

В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который с ножом напал на работника ТЦК

фото: Суспильне Харьков/Виктория Якименко
Суд избрал меру пресечения 56-летнему жителю Харькова Руслану Галимзанову, которого подозревают в нападении на группу оповещения ТЦК

Об этом сообщает RegioNews и со ссылкой на Суспильне.

По данным следствия, 6 апреля во время проверки документов он ранил военного ножом в живот, отстреливался из пневматического пистолета и бросал в сторону военнослужащих тренировочные гранаты.

На суде мужчина заявил, что поступил так, потому что должен ухаживать за пожилой мамой и сожалеет о содеянном.

Фигуранту объявили подозрение в преднамеренном причинении тяжкого телесного повреждения. Руслан Галимзанов проведет под круглосуточным домашним арестом два месяца. Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, находившийся в розыске мужчина напал на военнослужащего ТЦК и СП и нанес ему удар ножом в живот. Инцидент произошел 6 апреля.

