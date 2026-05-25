Пять стран НАТО заблокировали план по увеличению военной помощи Украине – СМИ

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении членами Альянса 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине

Об этом, как сообщает "Украинская правда", пишет The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО, передает RegioNews.

По данным издания, Рютте признал, что инициатива не будет реализована из-за отсутствия единодушной поддержки союзников. План намеревались вынести на утверждение в ходе предстоящего саммита Североатлантического союза в Анкаре.

В то же время, часть стран НАТО, в частности Нидерланды, Польша, а также государства Балтии и Скандинавии, поддержали идею. Некоторые из них уже тратят на помощь Украине более 0,25% ВВП.

В НАТО отмечают, что решения в Альянсе принимаются консенсусом, что и помешало реализации инициативы.

Также в материале отмечается, что взносы отдельных стран, в частности Франции, Италии, Испании и Канады, существенно отстают от их экономических возможностей, в то время как Великобритания является одним из самых больших доноров, хотя ее расходы составляют около 0,1% ВВП.

Глава НАТО Марк Рютте ранее подчеркивал, что поддержка Украины распределена неравномерно между союзниками, и призвал европейские страны увеличивать вклады.

Как известно, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что война против Украины находится в "переломном моменте". Он призвал НАТО усилить поддержку Украины.

Напомним, эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

