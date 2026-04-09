09 квітня 2026, 11:27

На Львівщині судитимуть чоловіка за замах на вбивство військового

09 квітня 2026, 11:27
Фото: Національна поліція
Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця Стрийського району, якого обвинувачують у замаху на умисне вбивство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент стався 28 грудня 2025 року близько 23:40 у місті Жидачів.

Під час конфлікту зловмисник наздогнав потерпілого та кілька разів ударив його обухом по голові.

Внаслідок нападу 52-річний чоловік, військовослужбовець Збройних Сил, отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема відкриту черепно-мозкову травму та множинні переломи кісток черепа.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Закарпатті побили ветерана війни, і наразі правоохоронні органи активно займаються пошуком осіб, причетних до цього нападу. За попередньою інформацією, подія сталася 1 квітня близько 16:00 неподалік спорткомплексу в Тячеві.

У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який з ножем напав на працівника ТЦК
08 квітня 2026, 18:12
У Миколаєві патрульний побив адвоката: суд призначив 4 роки ув'язнення
08 квітня 2026, 08:55
ДТП в Одесі за участю військового: одна загибла та 11 постраждалих
07 квітня 2026, 17:38
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Київщині працівник ТЦК із пістолетом намагався мобілізувати чоловіка з ножем
09 квітня 2026, 14:08
НАБУ і САП викрили суддю на хабарі
09 квітня 2026, 13:50
Російський дрон атакував Херсон: двоє працівниць ТЕЦ дістали поранення
09 квітня 2026, 13:44
Ховався кілька років: на Полтавщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку та залишив її в лісосмузі
09 квітня 2026, 13:35
До 12 років за ґратами: судитимуть іноземця, який розсилав наркотики поштою у Києві
09 квітня 2026, 13:23
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
09 квітня 2026, 12:55
Планував підірвати військових та поліцейських: у Хмельницькому затримали агента ФСБ
09 квітня 2026, 12:48
Катівня на Київщині: офіцеру ФСБ оголосили підозру за тортури цивільних
09 квітня 2026, 12:36
Удар КАБами по Запорізькому району: кількість постраждалих зросла, що відомо про їхній стан
09 квітня 2026, 12:15
Вбивство українки Ірини Заруцької у США: підозрюваного визнали недієздатним
09 квітня 2026, 12:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »