На Львівщині судитимуть чоловіка за замах на вбивство військового

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця Стрийського району, якого обвинувачують у замаху на умисне вбивство

Про це повідомила поліція області.

За даними правоохоронців, інцидент стався 28 грудня 2025 року близько 23:40 у місті Жидачів.

Під час конфлікту зловмисник наздогнав потерпілого та кілька разів ударив його обухом по голові.

Внаслідок нападу 52-річний чоловік, військовослужбовець Збройних Сил, отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема відкриту черепно-мозкову травму та множинні переломи кісток черепа.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

