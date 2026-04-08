В Николаеве патрульный избил адвоката: суд назначил 4 года заключения

Ингульский районный суд города Николаева вынес приговор правоохранителю, который в январе 2022 года во время патрулирования избил адвоката

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что во время остановки автомобиля за нарушение ПДД адвокат, находившийся на пассажирском сидении, начал оказывать водителю юридическую помощь и попросил правоохранителя представиться.

В ответ командир взвода применил слезоточивый газ, повалил мужчину на землю, надел наручники и побил ногами, что привело к перелому ребра.

Суд признал правоохранителя виновным в превышении власти или служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Мужчине назначили 4 года лишения свободы и 3 года лишения права занимать должности в правоохранительных органах.

