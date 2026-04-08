На Львовщине женщина-пешеход погибла под колесами двух авто

Иллюстративное фото: из открытых источников

7 апреля около 20:55, между городом Мостиска и селом Волица (Яворовский район) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и пешехода.

Об этом сообщает Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Житель села Мостиська Другі, 1972 года рождения, управляя автомобилем Nissan Primastar, совершил наезд на пешехода – жительницу города Судова Вишня, 1973 года рождения, которая двигалась в попутном направлении по проезжей части.

После этого пешеход попала под автомобиль ВАЗ, которым управлял житель Львова 2004 года рождения.

ВАЗ в последствии столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, под управлением жителя Тернополя 1964 года рождения.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят расследование.

