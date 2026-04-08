11:15  08 квітня
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
09:11  08 квітня
На Львівщині жінка-пішохід загинула під колесами двох авто
08:08  08 квітня
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2026, 09:11

На Львівщині жінка-пішохід загинула під колесами двох авто

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

7 квітня близько 20:55, між містом Мостиська та селом Волиця (Яворівський район) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів та пішохода

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Мешканець села Мостиська Другі, 1972 року народження, керуючи автомобілем Nissan Primastar, здійснив наїзд на пішохода – мешканку міста Судова Вишня, 1973 року народження, яка рухалася в попутному напрямку по проїжджій частині.

Після цього пішохід потрапила під автомобіль ВАЗ, яким керував мешканець Львова 2004 року народження.

ВАЗ у подальшому зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, під керуванням мешканця Тернополя 1964 року народження.

У результаті ДТП пішохід загинула на місці події.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині водій "ВАЗ 21150" не впорався з керуванням, після чого автомобіль перекинувся. Від отриманих внаслідок ДТП травм 41-річний водій легковика загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
