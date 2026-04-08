На Львівщині жінка-пішохід загинула під колесами двох авто
7 квітня близько 20:55, між містом Мостиська та селом Волиця (Яворівський район) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів та пішохода
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.
Мешканець села Мостиська Другі, 1972 року народження, керуючи автомобілем Nissan Primastar, здійснив наїзд на пішохода – мешканку міста Судова Вишня, 1973 року народження, яка рухалася в попутному напрямку по проїжджій частині.
Після цього пішохід потрапила під автомобіль ВАЗ, яким керував мешканець Львова 2004 року народження.
ВАЗ у подальшому зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, під керуванням мешканця Тернополя 1964 року народження.
У результаті ДТП пішохід загинула на місці події.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять розслідування.
