На Львівщині жінка-пішохід загинула під колесами двох авто

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

7 квітня близько 20:55, між містом Мостиська та селом Волиця (Яворівський район) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів та пішохода

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Мешканець села Мостиська Другі, 1972 року народження, керуючи автомобілем Nissan Primastar, здійснив наїзд на пішохода – мешканку міста Судова Вишня, 1973 року народження, яка рухалася в попутному напрямку по проїжджій частині.

Після цього пішохід потрапила під автомобіль ВАЗ, яким керував мешканець Львова 2004 року народження.

ВАЗ у подальшому зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, під керуванням мешканця Тернополя 1964 року народження.

У результаті ДТП пішохід загинула на місці події.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять розслідування.

