В Николаевской области перевернулась автоцистерна с 35 тоннами масла

В ночь на понедельник, 6 апреля, на трассе Одесса – Николаев перевернулся грузовик, перевозивший подсолнечное масло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Грузовой автомобиль с цистерной ехал по трассе в направлении Одессы. В какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль по диагонали пересек проезжую часть, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Большой утечки масла на месте аварии не наблюдается, в нескольких местах есть незначительные подтеки.

Общий объем подсолнечного масла составляет 35 тонн.

Движение транспорта в месте ДТП затруднено, из-за чего образовалась крупная автомобильная пробка в направлении Николаева.

Как сообщалось, в Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в конце марта.