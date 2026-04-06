06 апреля 2026, 16:47

В Николаевской области перевернулась автоцистерна с 35 тоннами масла

В ночь на понедельник, 6 апреля, на трассе Одесса – Николаев перевернулся грузовик, перевозивший подсолнечное масло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Грузовой автомобиль с цистерной ехал по трассе в направлении Одессы. В какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль по диагонали пересек проезжую часть, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал. Большой утечки масла на месте аварии не наблюдается, в нескольких местах есть незначительные подтеки.

Общий объем подсолнечного масла составляет 35 тонн.

Движение транспорта в месте ДТП затруднено, из-за чего образовалась крупная автомобильная пробка в направлении Николаева.

Как сообщалось, в Николаеве пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в конце марта.

В результате вражеской атаки на Николаевщину пострадали два человека
04 апреля 2026, 17:36
На Николаевщине из-за халатности отца погиб трехлетний мальчик
04 апреля 2026, 12:24
"Мертвые души" и бронирование: на Николаевщине разоблачили новые схемы руководителя нацпарка
03 апреля 2026, 08:40
Все новости »
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Украинские военные помогли эвакуироваться мужчине, который годами скрывался на оккупированной территории
06 апреля 2026, 17:59
В Харькове задержан мужчина, ударивший ножом военнослужащего ТЦК
06 апреля 2026, 17:42
5 законов геополитики
06 апреля 2026, 17:26
Вузы на ВОТ должны отправить 2% студентов на службу в армии РФ
06 апреля 2026, 17:16
В Ужгороде медиков "скорой" избили во время вызова к пациентке
06 апреля 2026, 17:04
В Одессе вводят трудовую повинность: кого и зачем будут привлекать
06 апреля 2026, 16:46
К 15 годам тюрьмы приговорили агента РФ, готовившего теракт в Киевской области
06 апреля 2026, 16:39
В Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот
06 апреля 2026, 16:23
В Сухопутных войсках рассказали, чем грозят нападения на работников ТЦК
06 апреля 2026, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
