27 березня 2026, 07:56

Сувеніри чи наркотики: Львівські депутати ініціюють перевірку U420

Фото: Фокус
Депутати Львівської міської ради планують звернутися до правоохоронних і державних органів із вимогою перевірити мережу магазинів U420, де під виглядом "сувенірів" можуть продавати заборонені психотропні речовини

Про це, як пише Еспресо.Захід, під час сесії заявила депутатка від "Голосу" Вікторія Христенко, передає RegioNews.

За її словами, у Львові вже працює щонайменше вісім магазинів мережі, розташованих у легкому доступі для мешканців, зокрема підлітків.

"Моя 13-річна дочка зайшла в магазин, і їй розповіли, як вона може "кайфанути", якщо купить ці сувеніри", – розповіла Христенко.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що скерує звернення до:

  • керівництва поліції області,
  • податкової служби,
  • Бюро економічної безпеки,
  • Держпродспоживслужби та обласної прокуратури.

Він також анонсував створення робочої групи для перевірки таких закладів і підготовку звернення до центральної влади – президента, уряду та парламенту.

Раніше журналісти Bihus.Info провели закупівлі продукції у магазинах U420 у Києві та передали зразки на експертизу до приватної лабораторії та Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. У результаті у продукції виявили синтетичний канабіноїд – психотропну речовину, обіг якої заборонений в Україні. Ці сполуки часто класифікують як різновид "спайсу".

Журналісти звертають увагу, що склад продукції може змінюватися, ймовірно, для обходу чинного законодавства, оскільки нові хімічні формули не одразу потрапляють до переліку заборонених речовин.

Що відомо про мережу U420

Мережа U420 розпочала відкриття фізичних магазинів у 2025 році в Києві.

Поступово діяльність компанії поширилася на міста Львів, Харків, Дніпро та Одесу. У столиці зараз функціонує приблизно три десятки таких закладів.

Ця мережа позиціонує себе як кафешоп, орієнтований на шанувальників продукції, створеної з легалізованого канабісу. Частина асортименту представлена у форматі сувенірів, включаючи джоїнти та інші вироби.

Нагадаємо, в Запорізькій області викрили масштабний наркобізнес. Зловмисники налагодили канал пгостачання та збуту "кратома" по всій Україні. Наразі організатора затримали та повідомили йому про підозру.

