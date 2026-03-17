Во Львове возле выезда из города взорвался автобус: что известно
Во Львове правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, произошедшего вечером 16 марта
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел около 22:00 в районе улицы Богдана Хмельницкого, недалеко от выезда из города.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, наряды патрульной полиции Львовской области, взрывотехники, сотрудники других служб и экстренные службы.
Правоохранители провели необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства взрыва.
Напомним, 16 марта вечером во Львове прогремели мощные взрывы. После взрывов вспыхнул пожар и начались скачки напряжения. Очевидцы сообщали, что горел автобус на Галицком перекрестке.