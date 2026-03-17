17 березня 2026, 07:24

У Львові біля виїзду з міста вибухнув автобус: що відомо

17 березня 2026, 07:24
Фото: Національна поліція
У Львові правоохоронці встановлюють обставини вибуху, який стався ввечері 16 березня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент трапився близько 22:00 у районі вулиці Богдана Хмельницького, неподалік виїзду з міста.

За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, наряди патрульної поліції Львівської області, вибухотехніки, а також співробітники інших служб та екстрені служби.

Правоохоронці провели необхідні заходи та встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, 16 березня ввечері у Львові пролунали потужні вибухи. Після вибухів спалахнула пожежа і почались стрибки напруги. Очевидці повідомляли, що горів автобус на Галицькому перехресті.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
