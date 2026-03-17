У Львові правоохоронці встановлюють обставини вибуху, який стався ввечері 16 березня

Про це повідомила поліція області.

Інцидент трапився близько 22:00 у районі вулиці Богдана Хмельницького, неподалік виїзду з міста.

За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, наряди патрульної поліції Львівської області, вибухотехніки, а також співробітники інших служб та екстрені служби.

Правоохоронці провели необхідні заходи та встановлюють усі обставини вибуху.

Нагадаємо, 16 березня ввечері у Львові пролунали потужні вибухи. Після вибухів спалахнула пожежа і почались стрибки напруги. Очевидці повідомляли, що горів автобус на Галицькому перехресті.