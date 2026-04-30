Разбитый автомобиль и двое в больнице: в Харькове водитель не справился с управлением и протаранил электроопору
В Харькове полиция устанавливает обстоятельства произошедшего 30 апреля дорожно-транспортного происшествия
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Инцидент произошел 30 апреля на проспекте Героев Харькова. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
В результате крушения травмы получили водитель и пассажир авто.
Оба мужчина госпитализированы в медицинское учреждение.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств ДТП.
