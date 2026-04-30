Украина разработала систему РЭБ, которая успешно нейтрализует российские "Кинжалы" - СМИ

Фото: из открытых источников

Украина разработала систему РЭБ, способную нейтрализовать российские гиперзвуковые ракеты. Эту систему создали против дронов, но в результате она показала себя и против ракет

Об этом сообщает Kyiv Independent, передает RegioNews.

Отмечается, что система "Лима" подавляет спутниковый сигнал наводящий российские ракеты на цель. В результате российский "Кинжал" промахивается и не попадает в цель. Промах может быть даже сотни километров.

Отмечается, что ценность этой РЭБ также находится в ее стоимости. Изготовление для покрытия всей Украины обойдется в 1,8 миллиарда долларов. Это стоимость всего двух батарей Patriot.

Напомним, ранее в Cascade Systems (украинская компания-разработчик) рассказали, что за первый квартал этого года система "Лима" отклонила 33 крылатых ракеты и более 10 тысяч беспилотников. Также эта система обезвреживает более 98% управляемых авиабомб, выпущенных в зонах действия системы.