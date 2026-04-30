В Сумской области в четверг 30 апреля в результате российских атак по транспортным средствам пострадали шесть мирных жителей, обратившихся за помощью к врачам

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

"Шестеро гражданских сегодня обратились за помощью к медикам после вражеских атак по транспортным средствам в Сумской области", - сообщил Григоров.

В Середино-Будской общине в результате утренней атаки вражеского дрона по автобусу водитель и одна пассажирка получили медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.

Еще трое мужчин пострадали в результате российского удара по мотоциклу в этой же общине. Им предоставили необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

В Великописаревской общине русский дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадал мужчина, ему оказывают необходимую помощь. Повреждения не тяжелые.

Начальник ОВА подчеркнул, что российские дроны продолжают прицельно атаковать гражданский транспорт на границе . Он призвал жителей не медлить с эвакуацией.

Напомним, что в Чернигове 30 апреля в результате российской атаки зафиксировано попадание в административное здание , есть пострадавшие.