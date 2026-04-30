5 тысяч долларов и ты "свободен": во Львовской области продавали снятие с розыска ТЦК

Во Львовской области разоблачили организатора схемы для уклонян. Он брал деньги с мужчин за якобы влияние на ТЦК

Как выяснили правоохранители,

Как выяснили правоохранители, делец получил от военнообязанного мужчины 153 тысяч гривен за влияние на ТЦК. Ожидалось, что "клиента" снимут с расшкука". Также говорилось о влиянии на ВЛК.

В общей сложности делец оценил свои услуги в 5,5 тысячи долларов. Из них за влияние на ТЦК 1,5 тысяч и 4 тысячи за влияние на ВЛК. Затем "клиент" должен был обновить свои военно-учетные документы, что позволило ему трудоустроиться и оформить бронирование от мобилизации в Силы Обороны Украины во время действия военного положения.

53-летнего организатора схемы задержали после того, как он получил деньги. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП .