В Ровенской области из-за отопления отравились дети

В Ровенской области из-за отопления пострадали дети. Спасатели еще раз призывают быть бдительными

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Ровенской области из-за неисправности газового котла пострадали двое мальчиков. Это дети в возрасте 14 лет. Предварительно диагностировали отравление угарным газом. Состояние детей легкое, они под наблюдением медиков.

Спасатели призывают граждан:

регулярно проверяйте исправность газового оборудования;

обеспечьте вентиляцию в помещениях;

установите детектор угарного газа

Напомним, недавно в Николаеве дети отравились в развлекательном центре . В больницу обратились семь детей. Правоохранители зарегистрировали событие и проверяют.