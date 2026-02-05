Во Львове женщина стреляла по микроавтобусу ТЦК: ей грозит заключение
Происшествие случилось 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Женщина нанесла несколько ударов по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения. После того как автомобиль продолжил движение, она произвела выстрел, попав в заднее стекло автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.
Злоумышленница – 44-летняя жительница Львова. У женщины изъяли травматический пистолет, его направили на экспертное исследование.
Женщине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Ей грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, во Львовской области 2 февраля в Яворовском РТЦК и СП умер мужчина, которому во время пребывания в центре стало плохо. Предварительной причиной смерти медики называют алкогольное отравление.