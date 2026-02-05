Фото: полиция

Происшествие случилось 2 февраля около 7:30 на улице Космической во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина нанесла несколько ударов по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения. После того как автомобиль продолжил движение, она произвела выстрел, попав в заднее стекло автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленница – 44-летняя жительница Львова. У женщины изъяли травматический пистолет, его направили на экспертное исследование.

Женщине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Ей грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Название

Напомним, во Львовской области 2 февраля в Яворовском РТЦК и СП умер мужчина, которому во время пребывания в центре стало плохо. Предварительной причиной смерти медики называют алкогольное отравление.