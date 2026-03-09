На Львовщине судили мужчину, который пытался выехать из Украины с болгарским паспортом
Во Львовской области суд привлек к ответственности мужчину, который пытался выехать из Украины, предъявив пограничникам паспорт гражданина Болгарии
Об этом пишет ZAHID.NET, передает RegioNews.
Инцидент произошел ночью 14 декабря 2025 года в пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховичи".
Согласно материалам дела, мужчина прибыл на границу вместе с женщиной на собственном автомобиле.
Во время общения с пограничниками они высказывали негативное отношение к существованию украинского государства и государственному языку, а также поддерживали российское вторжение.
После того как автомобиль направили на углубленный осмотр, мужчина вместе со спутницей закрылся в машине и отказался выполнять неоднократные требования пограничников покинуть транспортное средство.
В результате на него составили два административных протокола – за попытку незаконного пересечения государственной границы и злостное неповиновение военнослужащим ГПСУ.
Старосамборский районный суд Львовской области признал мужчину виновным. Дела объединили в одно производство. Ему назначили штраф в размере 3400 гривен, а также обязали уплатить 665 гривен судебного сбора.
