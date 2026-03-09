На Львівщині судили чоловіка, який намагався виїхати з України з болгарським паспортом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Львівщині суд притягнув до відповідальності чоловіка, який намагався виїхати з України, пред'явивши прикордонникам паспорт громадянина Болгарії

Про це пише ZAHID.NET, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався вночі 14 грудня 2025 року в пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховичі".

За даними матеріалів справи, чоловік прибув на кордон разом із жінкою на власному автомобілі.

Під час спілкування з прикордонниками вони висловлювали негативне ставлення до існування української держави та державної мови, а також підтримували російське вторгнення.

Після того, як автомобіль скерували на поглиблений огляд, чоловік разом із супутницею зачинився у машині та відмовився виконувати неодноразові вимоги прикордонників залишити транспортний засіб.

У результаті на нього склали два адміністративні протоколи – за спробу незаконного перетину державного кордону та злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ.

Старосамбірський районний суд Львівської області визнав чоловіка винним. Справи об'єднали в одне провадження. Йому призначили штраф у розмірі 3400 гривень, а також зобов'язали сплатити 665 гривень судового збору.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. Затриманим оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.