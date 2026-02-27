10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
08:22  27 февраля
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 09:10

На Львовщине депутат просит проверить подпольную школу "догналовцев"

27 февраля 2026, 09:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Депутат Дрогобычского городского совета Михаил Задорожный обратился в управление образования общины и правоохранительных органов с просьбой проверить деятельность подпольной школы секты "догналовцев" на улице Копыстенского

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам депутата, несанкционированная религиозная организация, которую в народе называют "Догналовцами", в выкупленном частном доме проводит обучение детей.

Задорожный отметил, что группа учащихся всех возрастов с утра в будние дни приходит на занятия, в то же время не посещает заведения общего среднего образования.

"Страшно представить, чему именно учат наших детей в такой школе, религиозные руководители которой в свое время устраивали шествие с гробом по городу с призывами против евроинтеграции Украины и призвали путина ввести войска! Случаи деятельности подобных подпольных школ недавно были зафиксированы в Киеве и Сумах", – подчеркнул депутат.

По данным руководителя отдела образования Дрогобычской территориальной общины, 728 детей находятся на семейной форме обучения и не посещают школу.

Кто такие "догналовцы"

"Догналовцы" – религиозная группа, связанная с чешским священником Антонином Догналом, создавшим в 2000-х годах отдельную религиозную структуру после конфликта с традиционной греко-католической церковью.

У организации нет государственной регистрации как религиозная община.

Не признается основными христианскими конфессиями Украины.

Напомним, Офис Генерального прокурора сообщил, что начато досудебное расследование по подпольной школе на территории одного из монастырей в Голосеевском районе Киева.

По обнародованной журналистами Следствие.Инфо информации, в этой школе детей учили по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

школа депутат дети Дрогобич Львовская область подпольная школа догналовцы
