Хищение более 50 млн грн на восстановлении Трипольской ТЭС: шесть фигурантов получили подозрения

Фото: СБУ

Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура разоблачили схему хищения средств государственного предприятия, назначенных на восстановление Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что фигуранты присвоили более 50 млн. грн., которые выделялись на аварийно-восстановительные работы.

Расследование установило, что к организации "схемы" причастны руководители двух подрядных компаний, выполнявших строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах. В 2023-2025 годах предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов на сумму более 500 млн. грн.

По материалам дела подрядчики искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и техоборудования, а разницу распределяли между участниками схемы. Также они закупали материалы у подконтрольных фирм с наценкой около 30% от рыночной цены. В целом, фигуранты вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн.

Специализированные экспертные исследования СБУ подтвердили нанесение ущерба государственному предприятию на указанную сумму. Во время первого этапа обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, а также более 19 млн грн наличных.

Сейчас шесть фигурантов – трое организаторов, два руководителя частных компаний и их сообщник – получили подозрения за:

ч. 5 ст. 191 УК – присвоение или растрата имущества в крупных размерах организованной группой;

ч. 3 ст. 209 УК – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Следствие продолжается, всем участникам "схемы" грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Справка: Трипольская теплоэлектростанция – одна из крупнейших теплоэлектростанций Украины, расположенная в городе Вышгород, Киевской области. Станция входит в состав Государственного предприятия "Энергогенерация" и обеспечивает производство электроэнергии и тепла для промышленных и бытовых потребителей.

Введена в эксплуатацию в 1972-1980 годах. Неоднократно подвергалась реконструкциям и модернизациям.

После 2022 года ТЭС стала одним из объектов восстановительных работ из-за разрушений в результате военных действий.

Как известно, в начале декабря был задержан бывший и.о. первого вице-президента "Энергоатома" и первого замминистра энергетики Украины за хищение 18,6 млн грн. По данным "Экономической правды", речь идет о Юрии Шейко.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом".

По данным следствия, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

