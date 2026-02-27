10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
08:22  27 февраля
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 10:45

Хищение более 50 млн грн на восстановлении Трипольской ТЭС: шесть фигурантов получили подозрения

27 февраля 2026, 10:45
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура разоблачили схему хищения средств государственного предприятия, назначенных на восстановление Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что фигуранты присвоили более 50 млн. грн., которые выделялись на аварийно-восстановительные работы.

Расследование установило, что к организации "схемы" причастны руководители двух подрядных компаний, выполнявших строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах. В 2023-2025 годах предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на выполнение госзаказов на сумму более 500 млн. грн.

По материалам дела подрядчики искусственно завышали стоимость услуг, стройматериалов и техоборудования, а разницу распределяли между участниками схемы. Также они закупали материалы у подконтрольных фирм с наценкой около 30% от рыночной цены. В целом, фигуранты вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн.

Специализированные экспертные исследования СБУ подтвердили нанесение ущерба государственному предприятию на указанную сумму. Во время первого этапа обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, а также более 19 млн грн наличных.

Сейчас шесть фигурантов – трое организаторов, два руководителя частных компаний и их сообщник – получили подозрения за:

  • ч. 5 ст. 191 УК – присвоение или растрата имущества в крупных размерах организованной группой;
  • ч. 3 ст. 209 УК – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Следствие продолжается, всем участникам "схемы" грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Справка: Трипольская теплоэлектростанция одна из крупнейших теплоэлектростанций Украины, расположенная в городе Вышгород, Киевской области. Станция входит в состав Государственного предприятия "Энергогенерация" и обеспечивает производство электроэнергии и тепла для промышленных и бытовых потребителей.

Введена в эксплуатацию в 1972-1980 годах. Неоднократно подвергалась реконструкциям и модернизациям.

После 2022 года ТЭС стала одним из объектов восстановительных работ из-за разрушений в результате военных действий.

Как известно, в начале декабря был задержан бывший и.о. первого вице-президента "Энергоатома" и первого замминистра энергетики Украины за хищение 18,6 млн грн. По данным "Экономической правды", речь идет о Юрии Шейко.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом".

По данным следствия, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ хищение Киевская область Нацполиция Трипольская ТЭС хищение средств энергетический коллапс
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В России среди студентов университетов вербуют солдат на войну против Украины
27 февраля 2026, 11:55
СМИ назвали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова
27 февраля 2026, 11:49
Последствия обстрела Херсона: погибла женщина, четыре человека получили ранения
27 февраля 2026, 11:47
В Киевской области женщина, которая сама гуляла с собакой, ударила беспризорное животное
27 февраля 2026, 11:30
На Бали найдены человеческие останки: полиция проверяет связь с пропавшим украинцем Комаровым
27 февраля 2026, 11:12
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
27 февраля 2026, 10:58
В Черниговской области уничтожили боевую часть российского беспилотника "Герань-2"
27 февраля 2026, 10:34
На Харьковщине спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины
27 февраля 2026, 10:28
На Черниговщине в результате атаки дронов пострадали двое полицейских
27 февраля 2026, 10:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »