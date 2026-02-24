14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 19:15

В Житомире жестоко избили 14-летнюю девочку

24 февраля 2026, 19:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Житомире правоохранители начали расследование по избиению 14-летней девочки. На нее напали, когда она возвращалась домой

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 февраля, когда 14-летняя девушка возвращалась домой. К ней подошла группа подростков. Незнакомцы начали ее оскорблять и толкать. После нападения они разбежались. На следующий день девушку госпитализировали с травмами головы.

Правоохранители начали расследование. Подросткам, напавшим на девочку, может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Напомним, ранее произошел случай буллинга во Львовской области, где девять подростков травили парня с инвалидностью. Среди обидчиков – дети в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых три девушки.

нападение дети Житомирская область
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
07 августа 2025
