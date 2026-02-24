В Житомире жестоко избили 14-летнюю девочку

Иллюстративное фото

В Житомире правоохранители начали расследование по избиению 14-летней девочки. На нее напали, когда она возвращалась домой

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 февраля, когда 14-летняя девушка возвращалась домой. К ней подошла группа подростков. Незнакомцы начали ее оскорблять и толкать. После нападения они разбежались. На следующий день девушку госпитализировали с травмами головы.

Правоохранители начали расследование. Подросткам, напавшим на девочку, может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Напомним, ранее произошел случай буллинга во Львовской области, где девять подростков травили парня с инвалидностью. Среди обидчиков – дети в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых три девушки.