Российский удар по Одесщине: пострадали два человека, среди них ребенок

Фото: ГСЧС Одесщины

В Одесской области в результате очередной российской атаки пострадали два человека, среди которых – ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что удар повредил отдельное сооружение на территории детского сада, что повлекло за собой пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Также загорелись контейнеры, в том числе с продовольственными товарами.

В жилищном секторе зафиксировано разрушение зданий и повреждение частных автомобилей.

Для ликвидации последствий были привлечены 77 спасателей и 17 единиц техники.

Напомним, в ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.