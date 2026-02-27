Российский удар по Одесщине: пострадали два человека, среди них ребенок
В Одесской области в результате очередной российской атаки пострадали два человека, среди которых – ребенок
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что удар повредил отдельное сооружение на территории детского сада, что повлекло за собой пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Также загорелись контейнеры, в том числе с продовольственными товарами.
В жилищном секторе зафиксировано разрушение зданий и повреждение частных автомобилей.
Для ликвидации последствий были привлечены 77 спасателей и 17 единиц техники.
Напомним, в ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину 187 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 120 – "шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.