Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
27 лютого 2026, 09:10

На Львівщині депутат просить перевірити підпільну школу "догналівців"

27 лютого 2026, 09:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Депутат Дрогобицької міської ради Михайло Задорожний звернувся до управління освіти громади та правоохоронних органів із проханням перевірити діяльність підпільної школи секти "догналівців" на вулиці Копистенського

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами депутата, несанкціонована релігійна організація, яку в народі називають "Догналівцями", у викупленому приватному будинку проводить навчання дітей.

Задорожний зазначив, що група учнів різного віку з ранку у будні дні приходить на заняття, водночас не відвідує заклади загальної середньої освіти.

"Страшно уявити, чому саме навчають наших дітей у такій школі, релігійні керівники якої свого часу влаштовували ходу з труною містом із закликами проти євроінтеграції України та закликали путіна ввести війська! Випадки діяльності подібних підпільних шкіл нещодавно були зафіксовані у Києві та Сумах", – наголосив депутат.

За даними керівника відділу освіти Дрогобицької територіальної громади, 728 дітей перебувають на сімейній формі навчання і не відвідують школи.

Хто такі "догналівці"

"Догналівці" – релігійна група, пов’язана з чеським священиком Антоніном Догналом, який у 2000-х роках створив окрему релігійну структуру після конфлікту з традиційною греко-католицькою церквою.

Організація не має державної реєстрації як релігійна громада.

Не визнається основними християнськими конфесіями України.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування щодо підпільної школи на території одного з монастирів у Голосіївському районі Києва.

За оприлюдненою журналістами Слідство.Інфо інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

