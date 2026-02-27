Фото: ГЧСЧ

В селе Подсреднее Купянского района спасатели достали из-под завалов тело еще одной жертвы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Таким образом в результате ночной российской атаки по селу погибли два человека – мужчина и женщина. Еще одна женщина ранена.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, ночью 27 февраля в селе Подсреднее российский ударный беспилотник попал в частный сектор и попал в дом.