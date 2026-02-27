Фото: полиция

В городе Новгород-Северский на Черниговщине из-за атаки врага пострадали двое полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В Новгород-Северский в результате российских ударов пострадали двое полицейских, повреждена гражданская инфраструктура, дома местных жителей, здание магазина, легковой автомобиль", – говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из сел Корюковского района повреждения получили жилые дома местных жителей, хозяйственные постройки, легковушка и помещение магазина.

Напомним, россияне атаковали Новгород-Северский 26 февраля около 21:20.