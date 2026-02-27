Фото: полиция

Происшествие случилось 26 февраля около 7:10 на перегоне Николаев-Днестровский – Глинна-Навария во Львовском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под колеса пассажирского электропоезда сообщением "Лавочное – Львов" попал местный житель. От полученных травм 76-летний мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, за утро 24 февраля на Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествий.