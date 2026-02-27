В Харьковской области дрон попал в дом: из-под завалов достали тело мужчины
Ночью 27 февраля российский ударный беспилотный летательный аппарат попал в частный сектор Купянского района Харьковщины
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный.
Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.
Напомним, сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в отель в центральной части Сум. К счастью, никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 50 человек.
