В Харьковской области дрон попал в дом: из-под завалов достали тело мужчины

Фото: ГСЧС Харьковщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный.

Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По данным Харьковской ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.

Напомним, сегодня утром российские ударные беспилотные летательные аппараты попали в отель в центральной части Сум. К счастью, никто не пострадал. Спасатели эвакуировали 50 человек.