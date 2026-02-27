Фото: полиция

Взрывотехники обнаружили опасную часть беспилотника "Герань-2" в одном из районов Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и идентифицировали взрывоопасный объект. Боевую часть беспилотника специалисты обезвредили и подорвали на специальной площадке.

Полиция отмечает: при обнаружении обломков ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов запрещено приближаться к ним или касаться их. Необходимо немедленно сообщить о находке на спецлинию 102 или по номеру 101.

Напомним, в Полтавской области обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101. Она не сдетонировала при падении.