10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
08:22  27 февраля
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 09:55

В Одесской области будут судить пограничника, который пытался переправить мужчину в Молдову

27 февраля 2026, 09:55
Фото: ГБР
Правоохранители завершили досудебное расследование по инспектору пограничной службы, который пытался организовать канал незаконного выезда мужчин за границу. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В октябре 2025 года фигурант начал переговоры с потенциальным "клиентом" по поводу незаконного пересечения госграницы в Молдову. Имея доступ к служебной информации и зная особенности охраны участка границы, он пообещал за 7000 долларов предоставить детальный маршрут обхода пунктов пропуска.

За эти средства пограничник должен был показать на карте "безопасный" путь, определить время и способ передвижения, а также дать советы по внешнему виду и необходимым вещам.

Правоохранители задержали злоумышленника еще на этапе реализации плана, предотвратив фактическую переправку.

Обвиняемому инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и содействие этому путем предоставления советов и указаний, совершенное по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Закарпатье возле границы с Румынией задержали троих мужчин, пытавшихся сбежать из Украины, а также их проводника.

