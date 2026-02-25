11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
25 февраля 2026, 13:18

В Черкасской области пьяная водительница сбила пешехода и пыталась сбежать, но застряла в снегу

25 февраля 2026, 13:18
Фото: полиция
ДТП произошло 23 февраля около 21:15 на улице Героев Холодноярцев в городе Смела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водительница авто Mercedes-Benz не выбрала безопасную скорость движения и сбила пешехода, который двигался по правой обочине дороги. В результате аварии 21-летний юноша получил травмы, его госпитализировали.

После наезда 39-летняя женщина покинула место ДТП. Однако уехать далеко ей не удалось – через несколько метров ее автомобиль застрял в груде снега.



Во время общения с водительницей полицейские заметили у нее признаки опьянения. Результат медосмотра подтвердил это – в крови женщины обнаружили 2,4 промилле алкоголя, что в 12 раз превышает допустимую норму.

Женщину задержали. Автомобиль поместили на арестплощадку.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения, ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Следствие продолжается.



Напомним, вечером 24 февраля во Львовской области 25-летний прокурор за рулем авто Skoda Super B сбил на пешеходном переходе двоих детей – брата и сестру. От полученных травм 14-летняя девочка погибла на месте, 10-летнего мальчика госпитализировали.

Черкасская область происшествия ДТП полиция пешеход пострадавший
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
