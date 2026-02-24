Фото: СБУ

СБУ задержала еще один агент ФСБ в Запорожье. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурантом оказался завербованный врагом работник запорожского комбината. Под видом поиска новой работы он пришел на собеседование в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

При ознакомительной встрече агент сразу стал расспрашивать о системе защиты режимного объекта во время воздушных тревог. Также, находясь на территории производственного цеха, он пытался получить информацию о наличии антидроновых сеток внутри и средств ПВО по периметру промзоны.

Кроме разведки на собеседовании, злоумышленник дополнительно обходил город, фиксировал локации и фотографировал фасады других предприятий, выполняющих оборонные заказы.

Собранные сведения фигурант собирал на своем смартфоне и делал из них агентурные "доклады" куратору. Для коммуникации с российским спецслужбом фигурант использовал анонимный чат в мессенджере.

Киберспециалисты СБУ задержали агента и провели комплексные меры, чтобы обезопасить локацию оборонной инфраструктуры региона.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

