11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 12:40

Умеров в Женеве встретится со спецпосланниками США: что будут обсуждать

25 февраля 2026, 12:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в четверг встретится со спецпосланниками президента США Стивеном Виткоффом и Джерадом Кушнером

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина" украинский президент сказал журналистам, передает RegioNews.

По его словам, главная цель встречи состоит в подготовке к потенциальным трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией в начале марта.

Зеленский добавил, что в ходе переговоров планируется обсудить:

  • пакет обновления Украины ("prosperity package");
  • подготовку к трехсторонней встрече с Россией;
  • вопросы обмена пленными.

Президент уточнил, что встреча с американской стороной будет двусторонней и состоится с участием министра экономики Украины.

Представитель секретаря СНБО Диана Давитян уточнила, что переговоры Умерова с Виткоффом и Кушнером состоятся в Женеве в четверг, 26 февраля.

Напомним, во время ежегодного обращения в Конгресс США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

Как известно, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.

Читайте также: В Женеве украинская и российская делегации провели тайные переговоры "без свидетелей"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США война Умеров Рустем встреча Виткофф переговоры про мир
Трамп: США работают, чтобы остановить убийства и резню между Россией и Украиной
25 февраля 2026, 08:07
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
25 февраля 2026, 13:36
В Черкасской области пьяная водительница сбила пешехода и пыталась сбежать, но застряла в снегу
25 февраля 2026, 13:18
На Хмельнитчине парень присвоил полмиллиона с карты матери пропавшего без вести военного
25 февраля 2026, 12:20
Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
25 февраля 2026, 11:58
На Николаевщине автомобиль врезался в грузовик: трое погибших и один травмированный
25 февраля 2026, 11:56
В Украину поступило 127 тысяч доз вакцины против туберкулеза
25 февраля 2026, 11:46
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
25 февраля 2026, 11:32
Получили $20: в Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян
25 февраля 2026, 11:21
Майор ВСУ помогал военным выезжать за границу под видом учений
25 февраля 2026, 11:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »