Умеров в Женеве встретится со спецпосланниками США: что будут обсуждать

Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в четверг встретится со спецпосланниками президента США Стивеном Виткоффом и Джерадом Кушнером

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина" украинский президент сказал журналистам, передает RegioNews.

По его словам, главная цель встречи состоит в подготовке к потенциальным трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией в начале марта.

Зеленский добавил, что в ходе переговоров планируется обсудить:

пакет обновления Украины ("prosperity package");

подготовку к трехсторонней встрече с Россией;

вопросы обмена пленными.

Президент уточнил, что встреча с американской стороной будет двусторонней и состоится с участием министра экономики Украины.

Представитель секретаря СНБО Диана Давитян уточнила, что переговоры Умерова с Виткоффом и Кушнером состоятся в Женеве в четверг, 26 февраля.

Напомним, во время ежегодного обращения в Конгресс США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

Как известно, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

В свою очередь, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что разговор был непростым, но важным, а команда уже готовится к продолжению переговоров в ближайшее время.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

По словам президента Владимира Зеленского, следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии.

