Из больницы выписали 17-летнего парня, пострадавшего во время теракта во Львове

фото: Первое медобъединение Львова

Во Львове выписали 17-летнего Илью, который получил ранения в результате теракта 22 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первое медобъединение Львова.

В тот день Илья возвращался из центра города на такси. Услышав первый взрыв, они вместе с водителем подъехали поближе, чтобы понять, что произошло.

На дороге они увидели раненую милицию и бросились помогать: таксист пытался остановить кровотечение, а Илья проверял пульс и следил за ее состоянием.

Первую помощь ему оказали полицейские. Затем прибежала сестра, которая и отвезла парня в Детскую больницу Святого Николая.

По словам медиков, восстановление прошло без осложнений, и уже 24 февраля он уехал домой.

Что известно о теракте в центре Львова

В ночь на 22 февраля в 00:30 на номер 102 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина, 20. По прибытии на место происшествия первого экипажа патрульной полиции раздался взрыв. Когда прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька , которая одной из первых прибыла по вызову, который оказался фейковым.

Виктория окончила Львовский государственный университет внутренних дел и работала в патрульной полиции. В прошлом году осенью она вышла замуж.

Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, прибывшие по вызову, кроме одного подростка, живущего рядом.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Спустя 10 часов после теракта злоумышленницу задержали в Старом Самборе. По указанию куратора спецслужб России женщина изготовила взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Задержанная 33-летняя житель Костополя Ровенской области сообщает о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Кураторы из ФСБ обещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове. Она призналась в этом во время первых допросов.